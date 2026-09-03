Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

210 подписчиков

В Национальном центре «Россия» прошли питчинги патриотических кинопроектов

В Национальном центре «Россия» прошли питчинги патриотических кинопроектов

В Москве на площадке Национального центра «Россия» состоялись два отборочных этапа для создателей документального и игрового кино — питчинги #СВОёКИНО и «Общий план».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Masha Ovsepop
Masha Ovsepop

А в национальном центре нельзя обойтись без "питчинга"?Или уже в богатом русском языке нет слов?Вы даже не понимаете насколько смешно и убого звучит это словосочетание "патриотическое кино" и "питчинг"!Полное отсутствие вкуса и чувства языка!