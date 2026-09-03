В Национальном центре «Россия» прошли питчинги патриотических кинопроектов

В Москве на площадке Национального центра «Россия» состоялись два отборочных этапа для создателей документального и игрового кино — питчинги #СВОёКИНО и «Общий план».
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А в национальном центре нельзя обойтись без "питчинга"?Или уже в богатом русском языке нет слов?Вы даже не понимаете насколько смешно и убого звучит это словосочетание "патриотическое кино" и "питчинг"!Полное отсутствие вкуса и чувства языка!