Конклав не избрал нового папу римского во втором туре голосования

REUTERS/Alkis Konstantinidis TPX IMAGES OF THE DAY В Сикстинской капелле, где в полной изоляции на конклав собрались 133 кардинала-выборщика папы римского, состоялся второй тур голосования, во время которого вновь не удалось выбрать нового понтифика.
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