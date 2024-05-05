11 секретов хорошего урожая огурцов

Этот овощ и в свежем виде хорош, и в соленом или маринованном — желанное угощение на столе. Давайте сегодня поговорим о тех важных нюансах и тонкостях, которые помогают огороднику получать знатный урожай каждый год, невзирая на капризы погоды.