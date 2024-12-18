Ассист Коваленко и 29 сейвов Георгиева не спасли «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Виннипегом»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2024/25 «Виннипег Джетс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс»: встреча на льду арены в Сан-Хосе завершилась со счетом 4:3 в пользу лидера Западной конференции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии