Killing Floor 3 выйдет на четыре месяца позже обещанного — объявлена новая дата релизаАмериканский издатель и разработчик Tripwire Interactive, два месяца назад отложивший на неопределённый срок релиз своего кооперативного хоррор-шутера Killing Floor 3, объявил новую дату выхода игры.