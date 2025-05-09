НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**Killing Floor 3 выйдет на четыре месяца позже обещанного — объявлена новая ...

Killing Floor 3 выйдет на четыре месяца позже обещанного — объявлена новая дата релизаАмериканский издатель и разработчик Tripwire Interactive, два месяца назад отложивший на неопределённый срок релиз своего кооперативного хоррор-шутера Killing Floor 3, объявил новую дату выхода игры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх