Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил о поддержке переговоров по украинскому урегулированию с участием эмиссаров президента США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- G NYT: США предлага...
- G "Терпение лопнуло...
- ВВ Релоканты выкатил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым