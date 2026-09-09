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Спички - не игрушка

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«Сделаем Германию снова великой»: Трамп фактически поддержал «АдГ» против Мерца

«Сделаем Германию снова великой»: Трамп фактически поддержал «АдГ» против Мерца

Президент США Дональд Трамп поздравил партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) с победой на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт, фактически открыто поддержав немецких правых.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

глядя на Сару Вагенкнехт не скажешь, что эти "альтернативы" так уж альтернативны. первым же "пряником" заманили. тут вопрос не в "фантике", вопрос в содержании, - что и кто стоИт за фасадом всех этих и других партий? правящие т.н. "элиты" это бабло, - старое, новое, но бабло. за альтернативами что?.. вот мы с поручиком и гадаем...

Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшков

Мне странно, что это кого-то удивляет: Трамп ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО борется с нынешней правящей верхушкой Европы, и ЧЕМ ИМ ХУЖЕ - ТЕМ ЕМУ ЛУЧШЕ !!! Вот что мне СОВЕРШЕННО НЕ СТРАННО - ТО, ЧТО В ЭТОМ НАШИ С НИМ ИНТЕРЕСЫ СОВПАДАЮТ !!!

Профиль пользователя ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А нам не вредят мигранты , наверно так считают чиновники , которым интересно кушать суп , а как он варится не их дело . Вы вообще-то подписывая указы  , хотя бы читали их . А то сейчас принято в одной руке ручку держать , а во второй рюмку с коньяком . Абрека на  вас нет .