«Сделаем Германию снова великой»: Трамп фактически поддержал «АдГ» против Мерца

Президент США Дональд Трамп поздравил партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) с победой на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт, фактически открыто поддержав немецких правых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЗ Запад и РПЦ - отк...
- Запад и РПЦ - отк...
- Запад и РПЦ - отк...
глядя на Сару Вагенкнехт не скажешь, что эти "альтернативы" так уж альтернативны. первым же "пряником" заманили. тут вопрос не в "фантике", вопрос в содержании, - что и кто стоИт за фасадом всех этих и других партий? правящие т.н. "элиты" это бабло, - старое, новое, но бабло. за альтернативами что?.. вот мы с поручиком и гадаем...
АДГ думает о Германии. И это умные немцы понимают.
Мне странно, что это кого-то удивляет: Трамп ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО борется с нынешней правящей верхушкой Европы, и ЧЕМ ИМ ХУЖЕ - ТЕМ ЕМУ ЛУЧШЕ !!! Вот что мне СОВЕРШЕННО НЕ СТРАННО - ТО, ЧТО В ЭТОМ НАШИ С НИМ ИНТЕРЕСЫ СОВПАДАЮТ !!!
А нам не вредят мигранты , наверно так считают чиновники , которым интересно кушать суп , а как он варится не их дело . Вы вообще-то подписывая указы , хотя бы читали их . А то сейчас принято в одной руке ручку держать , а во второй рюмку с коньяком . Абрека на вас нет .