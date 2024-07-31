Раскрыты главные особенности ухода за кожей в жару

В жару необходимо корректировать домашний уход за кожей, иначе под воздействием жары, ультрафиолета, грязи, пыли и ветра она может начать ускоренно стареть, предупредила бьюти-эксперт, основательница бренда интеллектуальной косметики Zerapy Наталья Леснова.
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