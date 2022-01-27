Роспотребнадзор утвердил сокращение карантина по COVID-19 до 7 дней

Роспотребнадзор опубликовал официальное подтверждение о сокращении карантина по COVID-19 до 7 дней. Изменения в постановление главного санитарного врача России "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" вступили в силу 26 января.
Роспотребнадзор опубликовал официальное подтверждение о сокращении карантина по COVID-19 до 7 дней. Изменения в постановление главного санитарного врача России "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" вступили в силу 26 января.
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