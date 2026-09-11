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Культуромания

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Ансамбли «Кÿн сузы» и «Енисейские зори» отправятся на совместные мини-гастроли

Ансамбли «Кÿн сузы» и «Енисейские зори» отправятся на совместные мини-гастроли

25 и 26 сентября в Шушенском и Минусинске (Красноярский край) пройдут совместные выступления Ансамбля танца «Кÿн сузы» Хакасской республиканской филармонии имени В.

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