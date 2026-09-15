НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казан мәктәпләрендә көзге «Игелек атнасы» башланды

Күркәм гадәт буенча, Казанның белем бирү учреждениеләрендә көзге «Игелек атнасы» башланды. Мәктәп укучылары 20 сентябрьгә кадәр волонтерлык һәм хәйрия чараларында, экологик үзаңны, үзара ярдәм культурасын үстерүгә һәм әйләнә-тирәдәгеләрне кайгыртуга юнәлдерелгән инклюзив чараларда, проектларда катнаша, дип хәбәр итә Казан мэриясе матбугат хезмәте.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым