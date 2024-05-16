Департамент ЖКХ отчитался о расселении орловцев из аварийного жилья со 146% результатом

Накануне, 15 мая, на заседании комитета по промышленности и ЖКХ Орловского облсовета подвели итоги работы по расселению граждан из аварийного жилья, а также благоустройству дворов и общественных территорий.
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