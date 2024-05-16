Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Почему пишут про боеприпасный голод в ВСУ, а на самом деле его нет? Об этом говорят наши военкоры. Значит, разведка р...Клычков прокоммен...
  • Виктор Александров
    «В школах Орловской области полностью перешли с зарубежных мессенджеров на отечественный «Сферум». Замечательно! Пере...В школах Орловско...
  • Наталья
    Врут... как обычно...Орелстат заявил о...

Департамент ЖКХ отчитался о расселении орловцев из аварийного жилья со 146% результатом

Департамент ЖКХ отчитался о расселении орловцев из аварийного жилья со 146% результатом

Накануне, 15 мая, на заседании комитета по промышленности и ЖКХ Орловского облсовета подвели итоги работы по расселению граждан из аварийного жилья, а также благоустройству дворов и общественных территорий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх