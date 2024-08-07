При массированной атаке Курской области ранения получили шесть детей

При массированной атаке Курской области со стороны украинских сил ранения получили шесть детей, из них трое детей из одной семьи, сообщила в среду, 7 августа, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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