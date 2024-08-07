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При массированной атаке Курской области ранения получили шесть детей

При массированной атаке Курской области ранения получили шесть детей

При массированной атаке Курской области со стороны украинских сил ранения получили шесть детей, из них трое детей из одной семьи, сообщила в среду, 7 августа, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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