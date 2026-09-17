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Царьград

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Нервные тики и бессонница: врач предупредил об опасности щекотки

Нервные тики и бессонница: врач предупредил об опасности щекотки

Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что щекотка не является безобидной игройЩекотка опасна для нервной системы.

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