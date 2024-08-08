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Газета.ру

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Дилеры Lada попросили Мишустина повысить утильсбор на автомобили

Дилеры Lada попросили Мишустина повысить утильсбор на автомобили

Международная Ассоциация Дилеров (МАД), которая, помимо бренда Lada, включает дилеров концерна Chery, направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить утилизационный сбор на автомобили в России.

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