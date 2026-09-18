Минфин США продлил лицензию для ЛУКОЙЛа до 22 октября

Министерство финансов США продлило лицензию на обсуждение продажи активов "ЛУКОЙЛа" до 22 октября. "ЛУКОЙЛ" планирует продать зарубежное имущество из-за санкций, введенных в октябре 2025 года.
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