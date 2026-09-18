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Царьград

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Минфин США продлил лицензию для ЛУКОЙЛа до 22 октября

Минфин США продлил лицензию для ЛУКОЙЛа до 22 октября

Министерство финансов США продлило лицензию на обсуждение продажи активов "ЛУКОЙЛа" до 22 октября. "ЛУКОЙЛ" планирует продать зарубежное имущество из-за санкций, введенных в октябре 2025 года.

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