На осуждённого по делу Флойда экс-полицейского напали с ножом

Его доставили в больницу.фото: Darnella Frazier/Facebook.com (входит в Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) --> В тюрьме напали с ножом на осуждённого за убийство афроамериканца Джорджа Флойда бывшего полицейского Дерека Шовина.
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