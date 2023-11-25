На осуждённого по делу Флойда экс-полицейского напали с ножом

Его доставили в больницу.фото: Darnella Frazier/Facebook.com (входит в Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) --> В тюрьме напали с ножом на осуждённого за убийство афроамериканца Джорджа Флойда бывшего полицейского Дерека Шовина.