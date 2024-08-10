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Байден назвал важной целью для США не допустить победы Трампа на выборах

Байден назвал важной целью для США не допустить победы Трампа на выборах

Американский президент Джо Байден заявил, что победа над кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом на выборах в ноябре — не только его личное обязательство, но и важная цель для всей страны.

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