Байден назвал важной целью для США не допустить победы Трампа на выборах

Американский президент Джо Байден заявил, что победа над кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом на выборах в ноябре — не только его личное обязательство, но и важная цель для всей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии