"На лодке явно быстрее": тяжёлая ситуация сохраняется на дорогах Владивостока

Утро во Владивостоке началось с сильного дождя, уже к 11 часам дороги в низинах ушли под воду. Очевидцы продолжают снимать тяжёлую ситуацию на видео: уличные потопы, несчастных прохожих, затопленные автомобили.
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