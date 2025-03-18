Налоги и страховые взносы на пенсии могут вырасти – депутат Бессараб не исключает изменений Евгения КомароваДепутат Светлана Бессараб не исключила рост налогов и страховых взносов на пенсии россиян из-за демографического кризиса.
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