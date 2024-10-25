На симпозиуме «Создавая будущее» обсудят создание новых вселенных героев для многополярного мира

МОСКВА, 25 октября, ФедералПресс. На Международном симпозиуме «Создавая будущее», который пройдет в Национальном центре «Россия», соберутся эксперты для обсуждения концепции универсальных героев в многополярном мире.
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