Гороскоп на 18 августа, воскресенье. Танец судеб: мелодия зодиакального ритма

Каждое утро, пробуждаясь под нежным светом зари, мы невольно задаемся вопросом, что принесет сегодняшний день? Обыденность жизни сквозь время удваивает свои вызовы и радости, а граница между судьбой и мгновением теряется в сусальном золоте повседневности.
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