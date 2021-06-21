Понакупили квартир: Набиуллина рассказала, отчего растут цены

Время узнать правду!ПолитикаПонакупили квартир: Набиуллина рассказала, отчего растут цены 14 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила в Государственной думе с отчётом о деятельности Центробанка за 2020 год.Вернуться к статье126НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинСтранная эта Набиуллина. Зачем она отчет предоставила в Думе. Ведь наши продвинутые граждане и "эксперты" давно подчинили её МВФ. Глупо получается: указания даёт МВФ, а отчитывается перед Думой. Может, Дума - это тоже филиал МВФ?Регина СтаниславовнаДурочек везде наставили на ответственные посты, а народ расплачивается за все их безобразия, за неумение работать.Aalik3456А я дурочка , могу и в америку свалить.Александр ГоловиновВы правыNVS66 SergeiShulepovАляска тоже Америка и билеты даром.Валерий Антохинвся верхушка такаяААлександрДолжен-то ЦБ, должен. Да кто ж ему дасть. Вместо стимулирования отраслей, на продукцию которых в стране растет спрос, ЦБ повышает ставку. Не Набиулина со своими брошками себя изжила, а те, кто ей командует и всячески тормозит предложение, разгоняя цены. Где это видано, чтобы переговоры умерили алчность? Только в башках наших эффективных и самых неповторимых безнаказанных казнокрадов.ААлександрPS: интеллекта - ноль. Искусственный тоже не помогаетАлександр ГоловиновВы совершенно правы.Марина ПанаеваМоя сноха работает в крупной строительной фирме в Татарстане и рассказывет,что как только доллар и евро скакнули вверх,то москвичи скупали кваритиры целыми подъездами( видимо,вложение делали в кризис)...местные покупатели приходят,а квартир свободных уже нет...видимо,мадам Набиюллина про них выразилась: понакупали? лично у меня трое знакомых продали квартиры,купленные ещё в 2018 году на этапе котлована,потому как за ипотеку платить не могут: кто то работу потерял,кто то в декрете еле концы с концами сводит,у кого то заработок в разы уменьшился...Александр ЛагуткинВесь наш финансово-экономический блок нужно гнать поганой метлой из управления экономикой. Это сплошной непрофессионализм, если не откровенное вредительство! Они работают на жуликов изМВФ, а не на экономику России. Одно "бюджетное правило" чего только стоит. Это откровенное финансирование экономик наших врагов и обескровливание российской экономики Доходы от продажи углеводородов выводятся и нашей окномики для покупки западных т.н. "ценных" бумаг. Тот же кудрин в бытность душил нашу экономику, финансируя экономики наших врагов. Он вкладывал в западные банки под 0.75% годовых. В это же время наш ЦБ брал кредиты у этих же банков под 8% годовых. Кому шла разница в более чем 7% только кудрину известно. Высший пилотаж "экономической мысли". Нашим предприятиям в то время кредиты давались более чем за 30% годовых. Проще способа убить экономику ещё никто не придумал. И сейчас ситуация не изменилась. Не дай бог дать денег на развитие экономики! Это же МВФ не одобрит. Вот такие "таланты" у нас в управлении финансами и экономикой! Вспомнишь тут товарища Сталина, который знал где место таким "экономистам".владимир СырниковТо, что эту свору надо было давно гнать поганой метлой от штурвала экономики, то это думаю, что понятно многим. Только вот вопрос в связи с этим возникает, а кто прикрывает это их беспомощное безобразие. Кто их на эту работу принимает, и смотрит на эту работу положительно, тот и есть враг России, и имя его не называется. Вопрос? почему так заведено, страну практически открыто гробят, и при этом нет ни одного ответственного?Комментировать
Свежие комментарии