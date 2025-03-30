Родители обязаны оплачивать ЖКУ за несовершеннолетних детей даже если они живут раздельно. Такое решение принял Верховный суд России.
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