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Царьград

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Все помнят первую часть фразы Путина. Зря. Есть и вторая: "Они даже раскаяться не успеют"

Все помнят первую часть фразы Путина. Зря. Есть и вторая: "Они даже раскаяться не успеют"

Под толщей уральской породы годами обновляли объект, способный удержать управление стратегическими силами даже после катастрофы.

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Константин Самарин

Зажолбали уже с этой "Радиостанцией Судного Дня, и ее непонятными сигналами. Ла при развитии сегодняшних средств слежения, запеленговать, откуда исходит сигнал, проще простого. Или просто она очередная детская страшилка, и никому из серьезных служб не нужна?