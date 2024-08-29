Азамат Мусагалиев: «У «Краснодара» будет боевой состав. Результат? Мы не считаем весельем 0:9 «Броуков» от «Оренбурга». Это наплевательское отношение к футболу и болельщикам»

«Обсуждалось, каким составом будет играть «Краснодар»? Поскольку матч будет проходить в паузе сборных, то, как озвучил Мурад Олегович (Мусаев, главный тренер «Краснодара» – Спортс), «Краснодар» будет играть основным составом без сборников.