Московский школьник ударил себя ножом из-за запрета играть в компьютер

В Москве мать облила водой монитор компьютера сына, а тот в ответ ударил себя ножом. Инцидент произошел вечером 16 февраля в квартире на Космодамианской набережной, сообщает агентство «Москва».
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