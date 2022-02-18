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Московский школьник ударил себя ножом из-за запрета играть в компьютер

Московский школьник ударил себя ножом из-за запрета играть в компьютер

В Москве мать облила водой монитор компьютера сына, а тот в ответ ударил себя ножом. Инцидент произошел вечером 16 февраля в квартире на Космодамианской набережной, сообщает агентство «Москва».

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