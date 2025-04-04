Bloomberg: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину об итогах своей поездки

Администрация президента США Дональда Трампа ждет, когда глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру Владимиру Путину об итогах своей поездки в Вашингтон.