Брат, слющий, купи помидор

А

Александр24

Скорее всего так и будет. Вон "великая" Абхазия пример. Всё ей простили и опять она сидит на нашей шее, свесив ножки, но время от время кусает эту шею, да погавкивает. А чем хуже Армения? Путин добрый-всё простит.