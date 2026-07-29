Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Брат, слющий, купи помидор

Брат, слющий, купи помидор

Вчера по инициативе Армении состоялся разговор между европейским демократическим лидером сверхдержавы Пашиняном и главой страны-бензоколонки с разорванной в клочья экономикой Владимиром Путиным.

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Комментарии
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фарид сабиров
И рыбку съесть и на помидуры сесть ?
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1 м.
А
Александр24
Скорее всего так и будет. Вон &quot;великая&quot; Абхазия пример. Всё ей простили и опять она сидит на нашей шее, свесив ножки, но время от время кусает эту шею, да погавкивает. А чем хуже Армения? Путин добрый-всё простит.
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1 м.
В К
Не брат ты нам, гнида черножопая!
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1 м.