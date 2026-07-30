Стало известно, кем был один из нападавших на заслуженного ученого Зезина

Стало известно, кем был один из нападавших на заслуженного ученого ЗезинаВ уголовном деле о нападении на заслуженного ученого, директора Уральского аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина всплыли новые факты.
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