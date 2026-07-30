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Живая Кубань

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Стало известно, кем был один из нападавших на заслуженного ученого Зезина

Стало известно, кем был один из нападавших на заслуженного ученого Зезина

Стало известно, кем был один из нападавших на заслуженного ученого ЗезинаВ уголовном деле о нападении на заслуженного ученого, директора Уральского аграрного научно-исследовательского центра Никиту Зезина всплыли новые факты.

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