В Молдавии подвергли критике назначение офицера СВР Румынии главой Нацбанка

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу подверг критике то, что новым главой Национального банка Молдавии стала гражданка Румынии, а также офицер румынской Службы внешней разведки Анку Драгу.
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