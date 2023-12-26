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В Молдавии подвергли критике назначение офицера СВР Румынии главой Нацбанка

В Молдавии подвергли критике назначение офицера СВР Румынии главой Нацбанка

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу подверг критике то, что новым главой Национального банка Молдавии стала гражданка Румынии, а также офицер румынской Службы внешней разведки Анку Драгу.

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Комментарии
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Валерий Каулин
В Молдавии появились все признаки белого и пушистого зверька, а они высказывают возмущение! Им бы выпить для храбрости и браться за дрекольё!
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16 час.

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