Жители Тульской области за 1 день перевели мошенникам 4 миллиона

С 3 на 4 сентября туляки перевели на счета телефонных мошенников более 4 миллионов 485 тысяч рублей. Так, жертвами стали граждане возрастом от 30 до 83 летС 3 на 4 сентября туляки перевели на счета телефонных мошенников более 4 миллионов 485 тысяч рублей.