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Тульские новости

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Жители Тульской области за 1 день перевели мошенникам 4 миллиона

Жители Тульской области за 1 день перевели мошенникам 4 миллиона

С 3 на 4 сентября туляки перевели на счета телефонных мошенников более 4 миллионов 485 тысяч рублей. Так, жертвами стали граждане возрастом от 30 до 83 летС 3 на 4 сентября туляки перевели на счета телефонных мошенников более 4 миллионов 485 тысяч рублей.

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