Страна и люди

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Смерть «коллективного Запада» и «Неофашизм 2.0»: политолог рассказал, какой мир строят США

Смерть «коллективного Запада» и «Неофашизм 2.0»: политолог рассказал, какой мир строят США

Никита Еременко.   Никакого «коллективного Запада» больше не существует. Можно говорить о завершении эпохи «мягкой силы» и гибких форм управления союзниками со стороны Вашингтона и переходе к жесткому единоличному геополитическому доминированию США.

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