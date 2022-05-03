Смерть «коллективного Запада» и «Неофашизм 2.0»: политолог рассказал, какой мир строят США

Никита Еременко. Никакого «коллективного Запада» больше не существует. Можно говорить о завершении эпохи «мягкой силы» и гибких форм управления союзниками со стороны Вашингтона и переходе к жесткому единоличному геополитическому доминированию США.
Никита Еременко. Никакого «коллективного Запада» больше не существует. Можно говорить о завершении эпохи «мягкой силы» и гибких форм управления союзниками со стороны Вашингтона и переходе к жесткому единоличному геополитическому доминированию США.
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