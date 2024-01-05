Владимир Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики

«Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта представить предложения по созданию цифровой платформы для переводов произведений русской классики XIX – XX веков», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии