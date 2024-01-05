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Владимир Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики

Владимир Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики

«Президент России Владимир Путин поручил до 15 марта представить предложения по созданию цифровой платформы для переводов произведений русской классики XIX – XX веков», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

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