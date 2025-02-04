Командир ВСУ Сухаревский заявил о применении лазерного оружия в зоне СВО

Военные ВСУ используют лазерное оружие в зоне боевых действий. С таким утверждением выступил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Сухаревский, передает украинское издание УНИАН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии