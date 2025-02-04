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Командир ВСУ Сухаревский заявил о применении лазерного оружия в зоне СВО

Командир ВСУ Сухаревский заявил о применении лазерного оружия в зоне СВО

Военные ВСУ используют лазерное оружие в зоне боевых действий. С таким утверждением выступил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Сухаревский, передает украинское издание УНИАН.

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