Покупатель заплатил почти в десять раз больше официальной цены, чтобы получить гаджет раньше старта продаж В России еще до официального релиза продали первый складной iPhone Duo — устройство ушло с рук за 1,6 миллиона рублей.
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