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Луиш Кампуш: «Мбаппе может быть еще лучше. Он выйдет на максимум в 25-26 лет»

Луиш Кампуш: «Мбаппе может быть еще лучше. Он выйдет на максимум в 25-26 лет»

Луиш Кампуш высказался о Килиане Мбаппе. В субботу нападающий побил рекорд по голам за клуб, забив «Нанту» (4:2) в 26-м туре Лиги 1.

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