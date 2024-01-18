Беглов – о прорыве блокады: «Ленинградцы сохранили лучший город Земли»

По словам градоначальника, сейчас их наследники защищают Родину от тех же врагов. Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к горожанам, ветеранам и блокадникам в связи с Днём прорыва блокады Ленинграда.
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