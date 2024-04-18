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Госдума готовит замену «некачественным» мигрантам

Госдума готовит замену «некачественным» мигрантам

Политнавигатор В Госдуме разрабатывают комплекс мер по привлечению переселенцев из дальнего зарубежья, чтобы создать некую альтернативу мигрантам из бывших республик СССР.

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Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
☝️😎а языковый барьер и проверка на нарушения законов в их странах а то так же будет как с украины беженцы без проверки и сколько на сегодня террактов на территории страны......
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13 час.
КК
Коля Колянов
Ну бешенными собаками,я думаю знают все что делать
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11 час.
Андрей
Бля сидит черт у себя в замке и начинает вые..ся -я такой фильдеперстовый пацан сейчас вам устрою жизнь по красоте-а нет не получается . да и ху..й с ним пох.. вообще; Поеду на острова отдохну от этого быдла-благо правитель позволяет(мой любимый Вова) я его целюлю, чтобы мы делали без него.
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5 час.

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