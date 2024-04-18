Госдума готовит замену «некачественным» мигрантам

☝️😎а языковый барьер и проверка на нарушения законов в их странах а то так же будет как с украины беженцы без проверки и сколько на сегодня террактов на территории страны......

Андрей

Бля сидит черт у себя в замке и начинает вые..ся -я такой фильдеперстовый пацан сейчас вам устрою жизнь по красоте-а нет не получается . да и ху..й с ним пох.. вообще; Поеду на острова отдохну от этого быдла-благо правитель позволяет(мой любимый Вова) я его целюлю, чтобы мы делали без него.