Большунов, ночью, дёрнул европейских лыжников в Альпах и сказал, что это ему Трамп разрешил...

Норвежцы в истерике: Большунов приехал в Италию и всех победил. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов впервые после отстранения российских лыжников от международных соревнований выступил в Италии, выиграв гонку Sudtirol Moonlight Classic.
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