Си Цзиньпин указал на важность способности Китая и США сосуществовать

Китаю и Соединенным Штатам необходимо найти правильный путь сосуществования, данный вопрос имеет ключевое значение для всего мира, сообщил председатель страны Си Цзиньпин, чьи слова приводит на своем сайте МИД КНР.
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