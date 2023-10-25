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Си Цзиньпин указал на важность способности Китая и США сосуществовать

Си Цзиньпин указал на важность способности Китая и США сосуществовать

Китаю и Соединенным Штатам необходимо найти правильный путь сосуществования, данный вопрос имеет ключевое значение для всего мира, сообщил председатель страны Си Цзиньпин, чьи слова приводит на своем сайте МИД КНР.

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