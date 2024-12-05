Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 748 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Отличная статья👍Всех "патриотов" гнать сраной метлой💯и отправить на разминировние поля!!!"Патриоты" на зар...
  • Амара Карпова
    Настоящий РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК❤️Светлая память❤️🙏🌹🌹Низкий поклон родителям😘🙏Русский боец подо...
  • Grandad
    Русская или гражданка России?Русская без билет...

Депутат Дмитрук предложил Зеленскому ввести санкции против самогосебя

Депутат Дмитрук предложил Зеленскому ввести санкции против самогосебя

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале посоветовал президенту Владимиру Зеленскому наложить санкции на себя, раскритиковав его за ограничительные меры против Грузии после протестов в Тбилиси из-за приостановки переговоров с Евросоюзом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх