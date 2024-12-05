Депутат Дмитрук предложил Зеленскому ввести санкции против самогосебя

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале посоветовал президенту Владимиру Зеленскому наложить санкции на себя, раскритиковав его за ограничительные меры против Грузии после протестов в Тбилиси из-за приостановки переговоров с Евросоюзом.