Собчак: МВД проверяет Shaman на ЛГБТ-пропаганду и оскорбление чувств верующих

NV

Natalia VetscherskajaWittwer

Не пора ли все эти сбросы проверять и наказывать, чтобы не сеять бурю. Какому-то гомику-активисту стало не комфортно, оказалось, что обЫжен и подавлен, и в меньшенстве, последнее можно понять. Так как он можен быть в большинстве, если адекватных всё-таки больше и если Коробков дурак и уши у него холодные... Ничего лишнего и личного...