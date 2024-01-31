Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • dedsidor Сидоров
    это нормально , но передавать только наличными лично Зе  через Яценюка , и сразу сажать тех кто спросит где деньги..Политик Филиппо н...
  • Михаил
    Такие вопросы нужно рассматривать немедленно,а не рассматривать через неделю.Володин: Госдума ...
  • Лидия Санникова
    Теперь весь мусор в израиль...Решение о депорта...

Собчак: МВД проверяет Shaman на ЛГБТ-пропаганду и оскорбление чувств верующих

Собчак: МВД проверяет Shaman на ЛГБТ-пропаганду и оскорбление чувств верующих

Активист Ян Коробков написал заявление в МВД на певца Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов), обвинив музыканта в ЛГБТ-пропаганде и оскорблении чувств верующих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NV
Natalia VetscherskajaWittwer
Не пора ли все эти сбросы проверять и наказывать, чтобы не сеять бурю. Какому-то гомику-активисту стало не комфортно, оказалось, что обЫжен и подавлен, и в меньшенстве, последнее можно понять. Так как он можен быть в большинстве, если адекватных всё-таки больше и если Коробков дурак и уши у него холодные... Ничего лишнего и личного...
Ответить
22 час.
ЛЗ
Лариса Золотарева
Смотрела ролик много раз, но даже и мысли ни чем таком не возникали. Это только испорченные ищют подвох в увиденном.Красивый мрлодой человек, офигенная песня!!!!!! Не знаю, для чего нужно все опошлять?!!!!!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх