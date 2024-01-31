Активист Ян Коробков написал заявление в МВД на певца Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов), обвинив музыканта в ЛГБТ-пропаганде и оскорблении чувств верующих.
Собчак: МВД проверяет Shaman на ЛГБТ-пропаганду и оскорбление чувств верующих
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NV
Natalia VetscherskajaWittwer
Не пора ли все эти сбросы проверять и наказывать, чтобы не сеять бурю. Какому-то гомику-активисту стало не комфортно, оказалось, что обЫжен и подавлен, и в меньшенстве, последнее можно понять. Так как он можен быть в большинстве, если адекватных всё-таки больше и если Коробков дурак и уши у него холодные... Ничего лишнего и личного...
Ответить
22 час.
ЛЗ
Лариса Золотарева
Смотрела ролик много раз, но даже и мысли ни чем таком не возникали. Это только испорченные ищют подвох в увиденном.Красивый мрлодой человек, офигенная песня!!!!!! Не знаю, для чего нужно все опошлять?!!!!!
Ответить
21 час.
Свежие комментарии