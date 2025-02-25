Дети рисуют героев, и главные из них — папы

Школьники нарисовали портреты отцов-защитников Родины для участия в творческом конкурсе В Пряжинском районе на конкурс рисунков, посвященному Дню защитника Отечества, прислали свои работы маленькие художники из поселков Матросы, Пряжа, из села Ведлозеро и деревни Савиново.