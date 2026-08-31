Сколько стоила свадьба чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой

Игнатий Винтуров на сцене, дизайнерское платье и торт с золотой пыльцой Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов, фото: соцсетиПару недель назад двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов официально стали мужем и женой.
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