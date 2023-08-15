Чемпионат Европы (жен). Италия встретится с Румынией

Чемпионат Европы по волейболу Женщины Групповой этап Группа В Верона, Италия Италия – Румыния – 21.00 Положение в группе: Италия – 0 побед – 0 поражений (0 очков), Болгария – 0-0 (0), Хорватия – 0-0 (0), Босния и Герцеговина – 0-0 (0), Румыния – 0-0 (0), Швейцария – 0-0 (0).
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