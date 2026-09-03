Не грузовик с крыльями, а морской узел: может ли AKSUNGUR заменить P-72? Под крыло беспилотника можно подвесить буи и тор.
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