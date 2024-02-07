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СБУ подтвердила причастность к убийствам Кивы и Татарского

За убийствами Ильи Кивы и Владлена Татарского, а также покушением на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей стоит Служба безопасности Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские средства массовой информации.

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