СБУ подтвердила причастность к убийствам Кивы и Татарского

За убийствами Ильи Кивы и Владлена Татарского, а также покушением на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей стоит Служба безопасности Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские средства массовой информации.
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