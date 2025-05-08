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Царьград

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Китай бросил мощный вызов США демонстрацией беспилотного аппарата "Синий кит"

Китай бросил мощный вызов США демонстрацией беспилотного аппарата "Синий кит"

Новая разработка способна работать как на поверхности океана, так и на морских глубинах.В городе Чжухай, практически незаметно для широкой общественности, состоялась презентация новой разработки китайских учёных - беспилотного катера "Синий кит", предназначенного для использования в морских глубинах.

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