Росс Скотт начал сбор миллиона подписей в Евросоюзе для продвижения закона о спасении видеоигрКак стало известно, блогер Росс Скотт объявил о начале сбора миллиона подписей среди жителей Евросоюза, необходимых для подачи европейской гражданской инициативы, которая направлена против разрушительных действий ряда издателей касательно отключения старых игр и их изъятия… источник.
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