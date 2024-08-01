Росс Скотт начал сбор миллиона подписей в Евросоюзе для продвижения закона о спасении видеоигрКак стало известно, блогер Росс Скотт объявил о начале сбора миллиона подписей среди жителей Евросоюза, необходимых для подачи европейской гражданской инициативы, которая направлена против разрушительных действий ряда издателей касательно отключения старых игр и их изъятия… источник.