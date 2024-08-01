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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Росс Скотт начал сбор миллиона подписей в Евросоюзе для продвижения закона ...

Росс Скотт начал сбор миллиона подписей в Евросоюзе для продвижения закона ...

Росс Скотт начал сбор миллиона подписей в Евросоюзе для продвижения закона о спасении видеоигрКак стало известно, блогер Росс Скотт объявил о начале сбора миллиона подписей среди жителей Евросоюза, необходимых для подачи европейской гражданской инициативы, которая направлена против разрушительных действий ряда издателей касательно отключения старых игр и их изъятия… источник.

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